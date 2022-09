Tapuda "artırılmış gerçeklik" dönemi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü de açtığı stantla vatandaşlara hizmetlerini anlatıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bugün sona erecek.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün festival alanında açtığı stantta, sunulan hizmetlerin yanı sıra hayata geçirilecek projeler hakkında da bilgi verildi.

Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tapu kadastro çalışmalarında teknolojiyi kullanılarak vatandaşa hizmeti en iyi noktaya çıkartmayı hedeflediklerini söyledi.

Hizmetlerinde yoğun teknoloji kullandıklarına işaret eden Cankurt, "1955 yılından beri havacılıkla uğraşan, kendi uçaklarını işleten, yüksek nitelikli kameraları kullanarak görüntüler alan ve görüntüler üzerinden de haritaları üreten bir kurumuz. Haritalar artık yeterli olmuyor, vatandaşlarımıza biz bu hizmetlerimizi üçüncü boyuta taşımak istiyoruz. Bununla ilgili de çok farlı noktada teknolojik hizmetler sunmaktayız." dedi

Tapu Kadastroda üç boyutlu teknoloji dönemi

Gayrimenkul satın alırken vatandaşların en çok ihtiyaç duydukları şeyin güven duygusu olduğuna işaret eden Cankurt, "Bir gayrimenkulle, bir binayla ilgili satın almak istediğiniz bağımsız bölümü gösterdiğimizde, 'Buranın resmi kayıtları nelerdir ya da buranın iç alanı nasıldır, bu iç alanına göre uygun yeri, doğru yeri alıyor muyum?' gibi vatandaşın güven duygusuna ihtiyacı olduğu noktalarda biz hizmetlerimizi vatandaşlarımıza teknolojik olarak sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Mimari projeler üzerinden herkesin algılayabileceği modeller üretmeye çalıştıklarını anlatan Cankurt, şöyle devam etti:

"Mimari projeler ya da diğer teknik projeler her vatandaşa hitap etmeyebilir. Biz yüksek teknolojik ürünler kullanarak bunları her vatandaşın anlayabileceği, faydalanabileceği bir alana çevirmeye çalışıyoruz. Tapu Kadastronun en büyük görevi vatandaşa gayrimenkulle ilgili güveni sunabilmesi. Biz de şu anda vatandaşın doğru yeri, doğru daireyi doğru şekilde, güvenerek alabilmesi için hizmetlerimizi bu noktalara taşıyoruz. Her şehir modelini geniş formatlı kameralarla modelleyerek bu modellere de tapu kayıtları, mimari modelleri entegre ederek vatandaşlarımıza hizmet sunma noktasındayız. Burada en büyük geleceğimiz noktalardan birisi de artırılmış gerçeklikle bunları yapmak. Belki hologram teknolojileri ile ilerleyen günlerde tapuyu birbirine transfer edebilen noktaya geleceğiz."

Bir vatandaşın satın almak istediği gayrimenkulle ilgili, "Ya burası gerçekten bize söylendiği gibi 3+1 mi acaba?" sorusunun bile görsel olarak cevaplanabileceği, gerekirse içine eşyayı yerleştirirken bile kullanabileceği modelleri sunmanın büyük bir avantaj olacağını vurgulayan Cankurt, "Bu yıl itibarıyla inşallah bu hizmetlerimizin her ilde olmak üzere çalışmalarını başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Çok yakın bir zamanda afetlerde kullanılmak üzere hayata geçirecekleri mobil tapu kadastro tırı tasarladıklarını da bildiren Cankurt, şunları kaydetti:

"Afet sonrası vatandaşlarımız acilen o konutlarla ilgili yenilemeye ihtiyaç duyuyor. Bu durumda da çok yoğun bir tapu verisine ihtiyacımız oluyor. Afet bölgelerinde bir kamu binasında hizmet vermek oldukça zor oluyor. Hayata geçireceğimiz mobil tır ile tapu kadastro müdürlüğünün temsil edildiği bir ortam oluşturacağız."

Şu anda tapu müdürlüklerinde elektronik kimlik doğrulama sistemleri, yurt dışındaki vatandaşların gayrimenkulleri üzerinde Türkiye'ye gelmeden tasarruf yapabilmelerini yapan teknik altyapıya Tapı Kadastronun sahip olduğuna işaret eden Cankurt, bunların temelinde çok yoğun teknoloji kullanımı olduğunu sözlerine ekledi.