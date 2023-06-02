Tansu Çiller, Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, tedavi gördüğü hastanede vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı.

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, tedavi gördüğü hastanede 81 yaşında vefat eden Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas için taziye mesajı yayımladı.

Çiller, mesajında, "Medya dünyamızdan bir yıldız daha kaydı. Duayen gazeteci, Sabah Gazetesi Başyazarı, değerli dostum Mehmet Barlas'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Sevgili ailesinin, Turkuvaz Medya Grubundaki çalışma arkadaşlarının, basın dünyamızın ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Ayrıca Tansu Çiller, dün Barlas'ın vefatının ardından oğlu Cemil Barlas'ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.