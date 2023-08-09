Taksim'deki uygulamada taksicilerle polis arasında ilginç diyalog

Taksim'deki uygulamada yolcu seçen ve mesafe soran taksicilerle sivil trafik polisinin ilginç diyaloğu kamerayla kayıt altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim'de taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu/turist seçmesi veya taksimetre açmaması gibi şikayetlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında, sivil trafik polisleri, taksilere yolcu gibi binmeye çalışarak, taksicilerin yolcu seçip seçmediklerini kontrol etti. Uygulamada görevli sivil trafik polisi, durdurduğu taksicilerle aralarında geçen diyalogları kamerayla kayıt altına aldı. Sivil trafik polisinin, durdurarak Dolmabahçe'ye gitmek istediğini söylediği taksici B.Ç, 'Bahçelievler'e gidiyorum. Zaten şurası, 5 dakikada gidersin.' yanıtını verdi. Polis memurunun, 'Sabahtan beri bekliyorum, şimdi ben nasıl gideceğim?' diye sorması üzerine de B.Ç, 'Ben senin yerinde olsam Martı'yla giderdim.' dedi. Ruhsatının askıya alınıp aracının çekilmesine tepki gösteren ve polislere sözlü hakarette bulunan B.Ç, zor kullanılıp gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca yolcu seçtiği gerekçesiyle 4 bin 64 lira, fren lambalarının çalışmamasından dolayı da 436 lira idari para cezası kesildi. 'Sadece yol üstündeki yolcuyu alabilirim' Uygulamada sivil trafik polisi, durdurduğu başka bir taksi sürücüsüne de Nişantaşı'na gitmek istediğini söyledi. Bakırköy'e gittiğini söyleyen taksici, polis memurunun 'Beni bırakıp geçsen olmaz mı?' sorusuna, 'İmkansız. Ben de para kazanmak isterim ama geç kaldım, arabayı vereceğim. Sadece yol üstündeki yolcuyu alabilirim. Kusura bakmayın.' karşılığını vererek, yoluna devam etti.

Taksim'deki uygulamada yolcu seçen ve mesafe soran taksicilerle sivil trafik polisinin ilginç diyaloğu kamerayla kayıt altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim'de taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu/ Turist seçmesi veya taksimetre açmaması gibi şikayetlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında, sivil trafik polisleri, taksilere yolcu gibi binmeye çalışarak, taksicilerin yolcu seçip seçmediklerini kontrol etti.

Uygulamada görevli sivil trafik polisi, durdurduğu taksicilerle aralarında geçen diyalogları kamerayla kayıt altına aldı.

Sivil trafik polisinin, durdurarak Dolmabahçe'ye gitmek istediğini söylediği taksici B.Ç, "Bahçelievler'e gidiyorum. Zaten şurası, 5 dakikada gidersin." yanıtını verdi.

Polis memurunun, "Sabahtan beri bekliyorum, şimdi ben nasıl gideceğim?" diye sorması üzerine de B.Ç, "Ben senin yerinde olsam Martı'yla giderdim." dedi.

Ruhsatının askıya alınıp aracının çekilmesine tepki gösteren ve polislere sözlü hakarette bulunan B.Ç, zor kullanılıp gözaltına alındı. Sürücüye ayrıca yolcu seçtiği gerekçesiyle 4 bin 64 lira, fren lambalarının çalışmamasından dolayı da 436 lira idari para cezası kesildi.

"Sadece yol üstündeki yolcuyu alabilirim"

Uygulamada sivil trafik polisi, durdurduğu başka bir taksi sürücüsüne de Nişantaşı'na gitmek istediğini söyledi.

Bakırköy'e gittiğini söyleyen taksici, polis memurunun "Beni bırakıp geçsen olmaz mı?" sorusuna, "İmkansız. Ben de para kazanmak isterim ama geç kaldım, arabayı vereceğim. Sadece yol üstündeki yolcuyu alabilirim. Kusura bakmayın." karşılığını vererek, yoluna devam etti.