Taksim'de Yeditepe Huzur Denetimi - Haberler

İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Yeditepe Huzur" denetimlerinde, trafik sigortasını yaptırmayan bir kişinin motosikleti bağlanırken, asker kaçağı olduğu ortaya çıkan ve ehliyetsiz motosiklet kullanan bir kişiye 3 bin 674 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19.00 ile 21.00 saatleri arasında, helikopter destekli 'Yeditepe Huzur' denetimleri yapıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı'nda yapılan denetimlere, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri katıldı.