Türk Milletvekili Heyeti İran Yol ve Şehircilik Bakanı ile Görüştü

Türkiye-İran Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu başkanlığındaki Türk milletvekili heyeti, Tahran'da İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile bir araya geldi.

Tahran'ı ziyaret eden milletvekili heyetinin İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş ile görüşmesinde, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin ve Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç ile İran Meclisi İran- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade de hazır bulundu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki altyapı projeleri, sınır kapılarının durumu, yeni gümrük kapılarının açılması, karşılıklı ticaretin ve turizmin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanı Bezrpaş, Türkiye'nin İran'la iyi ilişkilere sahip bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu belirterek, "İşadamlarımız arasındaki ilişkileri kolaylaştırma konusunda ciddi bir kararlılığa sahibiz. Bu doğrultuda önümüzdeki ay İran ile Türkiye arasında ekonomik işbirliğine yönelik ortak komisyon toplanacak." dedi.

İranlı Bakan, "Türkiye, bizim için Avrupa pazarlarına ulaşmanın çok güvenilir bir yolu. Ticaretin geliştirilmesi amacıyla Hoy-Katur-Razi transit ekseni hayata geçiriliyor ve bu yolun uygulanmasıyla birlikte ekonomik aktörlerimizin hareket imkanları artacak. Taşımacılık ve transit geçişe yönelik altyapıların geliştirilmesiyle bu yıl Türkiye ile ticarette yeni bir rekor kırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Milletvekili Türkmenoğlu da Türkiye ile İran arasındaki ticarete ve turizme katkı sağlayacak demiryolu projelerinin geliştirilmesinin önemine değindi.

Türkmenoğlu, 24 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde önemli anlaşmalara imza atıldığını ve bu anlaşmaların hayata geçirilmesine vurgu yaptı.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde ulaşım sektörünün çok önemli olduğuna dikkati çeken Türkmenoğlu, "Asıl hedefimiz iki ülke cumhurbaşkanlarının hedeflediği şekilde ticarette 30 milyar doları yakalamak. Turizmde de geliş gidişleri 5 milyona çıkarmak. Bunun altyapısı da yollarla yapılabilir. Bunu başardığımızda iki ülke halkları arasında ilişkiler daha da gelişecektir." diye konuştu.

Türkmenoğlu, Türkiye'den İran'a giden tırların akaryakıt sorunlarının ve geliş gidişlerde fark alınması gibi sorunların çözüleceğini de umduklarını İranlı Bakan'a iletti.

Türk heyetin Tahran'daki temasları

Görüşme sonrasında heyetin Tahran'daki temaslarına ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Türkmenoğlu, Türk heyeti olarak İran Meclisi Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı Adil Necefzade'nin misafiri olarak İran'ı ziyaret ettiklerini ve Tahran'da bakanların da aralarında olduğu üst düzey yetkililerle bir araya geldiklerini aktardı.

Görüşmelerde İran hükümetinin Türkiye ile ilişkilerle ilgili çalışmalarını dinleme ve Türkiye'nin fikirlerini de İranlı yetkililere aktarma fırsatı bulduklarını dile getiren Türkmenoğlu, "24 Ocak'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin liderliğinde Ankara'da düzenlenen 8'inci Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nde alınan kararları yerinde görmek üzere İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı ziyaret ettik." diye konuştu.

İki yeni sınır kapısının açılması konusundaki görüşmeler

Türkmenoğlu, bugün de İran Yol ve Şehircilik Bakanı ile görüştüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanın da bizim sınır illerimizle ilgili ciddi çalışmaları var. Özellikle demiryolları ve karayollarının geliştirilmesi ve yeni yolların açılmasıyla ilgili görüştük. Halihazırda İran ile 3 sınır kapımız faaliyet gösteriyor. Kapıköy-Razi Sınır Kapısı'nın uluslararası tır taşımacılığına açılması için Hoy-Razi arasındaki 9 kilometrelik Katur deresi üzerinde bulunan yolun iyileştirilmesi ve uluslararası yola hazır hale gelmesi için çalışma başlattıklarını ve yıl sonuna doğru bitireceklerini belirttiler. Bunun üzerine 2 kapının daha açılması için girişimlerde bulunduk."

Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması

İran ile 2015'te imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması'nın uygulanması hususunda da görüşmelerde bulunduklarının bilgisini veren Türkmenoğlu, "Tercihli ticaretin gelişmesiyle ilgili de Ticareti Geliştirme Kurumu Başkanı ile görüştük. Orada da 2015 yılında yapılmış olan anlaşmaya uymaları hususunda talebimizi ilettik. Burada en çok ihraç ettiğimiz ürünlerden 67 kalem ürünümüze sınır koymuşlardı ve bununla ilgili de çalışma yaptıklarını ilettiler." şeklinde konuştu.

Türkmenoğlu, Tahran'da temasları kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile de görüşeceklerini sözlerine ekledi.