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7 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! ??

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Diyanet İşleri Başkanlığı 7 Haziran Cuma günü okunacak Cuma hutbesini yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 7 Haziran Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 7 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

7 HAZİRAN CUMA HUTBESİ

7 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! ??

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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