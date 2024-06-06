7 Haziran Cuma Hutbesi yayınlandı! 6 Haziran Cuma Hutbesi tam metni! ??

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 7 Haziran Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

7 HAZİRAN CUMA HUTBESİ