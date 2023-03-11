Çinli Üst Düzey Diplomat, Suudi ve İran Heyetlerinin Kapanış Toplantısına Başkanlık Etti

BEİJİNG, 11 Mart 2023 (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (ortada), Suudi Arabistan Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammed Al-İban...

BEİJİNG, 11 Mart 2023 (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi (ortada), Suudi Arabistan Devlet Bakanı, Bakanlar Kurulu Üyesi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammed Al-İban (solda) liderliğindeki Suudi heyeti ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Amiral Ali Şemhani (sağda) liderliğindeki İran heyeti arasında Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen görüşmelerin kapanış toplantısına katıldı, 10 Mart 2023.

Cuma günkü kapanış toplantısına Wang Yi başkanlık etti.

Suudi Arabistan ve İran diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde elçilikleri yeniden açma konusunda anlaşmaya vardı. (Fotoğraf: Luo Xiaoguang/Xinhua)