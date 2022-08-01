Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor - Haberler

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Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor

Suudi Arabistan'da kapatılan Türk okulları açılıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ve geçen yıl kapatılan Türk okullarının yeniden açılacağını duyurdu.

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MİLLİ Eğitim Bakanlığı, Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren ve geçen yıl kapatılan Türk okullarının yeniden açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan yönetiminin kararı ile başkent Riyad ve diğer vilayetlerde faaliyet gösteren Türk okulları, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonu itibarıyla kademeli olarak kapatılmıştı. Türk hükümetinin diplomatik temasları ve bakanlığın girişimleri ile Suudi Arabistan'da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren okullar, yeniden hizmete açılacak. Okullara öğrenci kabulleri ve diğer işlemlerle ilgili çalışmalar kısa zamanda başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı 'Eğitimin Dönüştürülmesi Ön Zirvesi' kapsamındaki temasları çerçevesinde, Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Hamad Al Shaikh ile ikili görüşme gerçekleştirmiş, görüşmede okulların son durumu gündeme gelmişti.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

milli eğitim bakanlığı Suudi Arabistan Riyad Güncel Haberler

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