SÜRÜKLENEN BOTTAKİ ANNE VE OĞLUYLA ONLARA YARDIMA GİDİP MAHSUR KALAN 3 GENÇ KURTARILDI

EDİRNE'de kuvvetli rüzgarın da etkisiyle denizde 1 mil açığa sürüklenen lastik bottaki anne ve 5 yaşlarındaki oğlu ile onlara yardıma gidip mahsur kalan 3 kişi, tekneyle kurtarıldı.

Tatil için Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilindeki tesise gelen anne ve oğlu, 2 kişilik lastik botla denize açıldı. Anne ve oğlu karayelin de etkisiyle 1 mil açığa sürüklendi. Anne ve oğlu geri dönemeyince yardım istedi. Sahildeki 3 genç de denize girerek anne ve kızı kurtarmak için yanlarına gitti. Şiddetli akıntı ve dalgalar nedeniyle 3 genç de bota tutundu, ancak geriye dönemedi. Bunun üzerine tesis işletmecisi Mustafa Altunhan teknesiyle mahsur kalanları denizden alarak kurtardı.

'HER ZAMAN BÖYLE ŞANSLI OLUNMAZ'

Mustafa Altunhan, anne ile oğlunun şiddetli rüzgar ve dalga nedeniyle akıntıya kapılarak lastik botla sürüklendiklerini ve 3 gencin de onları kurtarmak için yanlarına yüzdüğünü belirterek, 'Hiçbir millet bunu yapamaz. Bu 3 delikanlı anne ve çocuğu kurtarmak için canlarını tehlikeye atmışlar. Ama her zaman böyle şanslı olunmaz. ya ben orada olmasaydım Başka hiçbir deniz aracı da yoktu. Karadan denize rüzgar olduğu zaman deniz yatağınla ya da böyle oyuncak lastik botlara binilmez. Türkiye genelinde böyle onlarca insan boğuluyor. Lütfen dikkatli olalım' dedi. (DHA)