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Süphan Dağı eteklerinde nilüferler açtı

AA - Necmettin Karaca - Güncel
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Süphan Dağı eteklerinde nilüferler açtı

Van, Ağrı ve Bitlis sınırlarında bulunan Süphan Dağı'nın eteklerindeki göletlerin sığ noktalarında açan nilüferler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Van, Ağrı ve Bitlis sınırlarında bulunan Süphan Dağı'nın eteklerindeki göletlerin sığ noktalarında açan nilüferler fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Her yıl göletlerin sığ noktalarında açan nilüfer, eşsiz görüntüleriyle insanları kendine hayran bırakıyor.

Erciş'ten bölgeye gelerek çizme, tulum ve yağmurluklarını giyen Evrensel Fotoğrafçılar Derneği üyeleri, yer yer bir metreyi bulan suya girip birbirinden güzel çiçekleri görüntülemeye çalıştı.

Okul öncesi öğretmeni Emine Galiç Şengöz, çiçeklerin fotoğrafını çekebilmek için arkadaşlarıyla söz konusu bölgeye geldiklerini söyledi.

İlk kez nilüfer çiçeklerini fotoğraflama şansı bulduğunu dile getiren Şengöz, "Nilüferler bembeyaz ve çok güzeller. Süphan Dağı'nın eteklerinde eşsiz manzara oluşturuyorlar. Suda yansımalarını çektik. Bütün doğaseverleri buralara bekliyoruz." dedi.

Yusuf Çelik de bölgenin fotoğrafçılar için bulunmaz bir yer olduğunu dile getirdi.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

Süphan dağı Bitlis Ağrı Güncel Haberler

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