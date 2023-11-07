Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda Yangın Sonrası Ağaç Dikim Etkinliği

Sultangazi Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda 28 Temmuz'da terör örgütü üyelerince çıkarılan yangında tahrip edilen alan, düzenlenen etkinlikle yeniden yeşertildi. Sultangazi Belediyesi ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle "Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 Fidan" sloganıyla ağaç dikim etkinliği düzenlendi.

Sultangazi Belediyesi, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü işbirliği ile anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Mimar Sinan Şehir Ormanı'nda Cumhuriyetin 100. Yılında 1923 Fidan sloganıyla ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildi. Şehir Ormanı'nda yaklaşık 3 ay önce kundaklama sebebiyle çıkan yangında tahrip edilen alanlar, dikilen fidelerle yeşertildi.

Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İlçe Emniyet Müdürü Alpaslan Kırbaç, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, Nuri Pakdil Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri de katıldı.

"Doğayı koruyan gençler lazım"

Doğaya saygı duyan gençlerin yetişmesinin çok kıymetli olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "2023 yılı içerisinde maalesef Sultangazi Şehir Ormanımızda yangınlar yaşadık. Bir insan doğaya neden zarar verir anlamak mümkün değil. Vatandaşlarımızın uğrak yeri olan ormanımızı korumak, doğayı korumak ve insanlığı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Burada gençlerimize önemli görevler düşüyor. Doğaya daha duyarlı olan gençlere ihtiyacımız var" diye konuştu.

Ekoturizm alanı

Gençlere Ekoturizm projesinden bahseden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "7 kilometre uzunluğunda bir hat üzerinden ekoturizm alanı ilan ettik. Yeme içme, gezi, yürüyüş, bisiklet alanlarıyla Güzelce ve Mağlova Kemerine kadar giden bir alan olacak. Burada sizler de eğlenecek ve keyifli zaman geçireceksiniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, öğrencilerle birlikte ağaç dikim alanına geçti. 1923 ağaç fidesi, toprakla buluşturuldu. Öğrenciler elleriyle can suyunu verdi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, öğrencilerle bol bol fotoğraf çekildi. - İSTANBUL