Sudanlılar madde bağımlılığıyla mücadeleye dikkati çekmek için koştu - Haberler

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Sudanlılar madde bağımlılığıyla mücadeleye dikkati çekmek için koştu

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Sudan'da, madde bağımlılığıyla mücadeleye dikkati çekmek için koşu etkinliği düzenlendi.

Sudan'da, madde bağımlılığıyla mücadeleye dikkati çekmek için koşu etkinliği düzenlendi.

Yerel Bit Mekeli Derneğinin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında organize ettiği etkinlikte Sudanlılar, başkent Hartum'daki Nil Caddesi'nde 2 kilometre koştu.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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