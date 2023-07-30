Alageyik ve yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara su içerken yakalandı. Fotokapanlar, yaban hayatına dair her gün farklı görüntüleri kaydediyor.

Su içen alageyik ve yavrusu fotokapana yakalandı

ANKARA - Alageyik ve yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğaya yerleştirilen fotokapanlara su içerken yakalandı.

DKMP Genel Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek amaçlı doğaya ve koruma alanlarına yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatına dair her gün farklı görüntüleri kaydediyor. Genel müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, yaban programına destek kapsamında yerleştirilen su yalaklarından su ihtiyaçlarını gideren alageyik ve yavrusu yer aldı. Görüntüler kısa sürede yüzlerce kez izlendi.