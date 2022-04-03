Su altında kalacak Yusufeli'nin yeni yerleşim yerinde 3 etap tamam

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajı, ilçe merkezi ve köyleri su altında bırakacak. 152 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınmaya hazırlanan ilçede, TOKİ tarafından 3 ayrı bölgede 13 etap halinde yürütülen üst yapı çalışmalarından 3'ü tamamlandı, kalan 10 etapta da çalışmalarda sona gelindi.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip, Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh'un üzerine Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) yapılmaya başlandı. 26 Şubat 2013'te temeli atılan barajın, gövde inşaatı tamamlandı. Yusufeli Barajı, aynı zamanda 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olacak. Dünyada da 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak olan baraj, ilçeyi su altında bırakacak. İlçe merkezi ile köylerde, yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi su altında kalacak.

Fırkat Basınç da "Bizim şu anda korkularımız var. Kaç yıldır buradayız, 12 yıldır esnafız, komşularımızla bir aile gibi olduk ve herkes tarafından artık tanınıyoruz. Adresimiz belli. Açıkçası oraya taşınacağız ama mağdur olacağız. Müşterilerimiz bizi bulabilecek mi, çalışabilecek miyiz gibi tereddüt içerisindeyiz" diye konuştu.