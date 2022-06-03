Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama - Haberler

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Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

AA - Ömer Tuğrul Çam - Güncel
Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi hakkında açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya olası katılımlarını ele aldıklarını bildirdi.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklama yaptı.

Yapıcı bir görüşme olduğunu kaydeden Stoltenberg, Türkiye'nin değerli bir müttefik olduğunu, gıda güvenliği konusunda bir anlaşma olabilmesine yönelik Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımları meselesini ele aldıklarını ve diyaloğu sürdüreceklerini ifade etti.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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