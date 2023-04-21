SPOR Milli güreşçi Alperen Berber'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

Milli güreşçi Alperen Berber'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu

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Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNLU milli güreşçi Alperen Berber (18), hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu belirterek, 'İtalya'nın Roma kentinde 25-31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen U17 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 80 kiloda altın madalya kazandım. İdolüm Hamza Yerlikaya. Ben ayrıca Samsun'un yeni Yaşar Doğu'su da olmak istiyorum' dedi.

Kariyerinde Dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yanı sıra Avrupa üçüncülüğü de bulunan Samsun Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Milli Takım sporcusu Alperen Berber, hedeflerini anlattı. DHA'ya özel açıklamalarda bulunan milli güreşçi, İtalya'nın Roma kentinde 25-31 Temmuz 2022'de düzenlenen U17 Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda 80 kiloda karşılaştığı Azerbaycanlı İsmayil Rzayev'i 3-2 yenerek altın madalya kazandığını hatırlatarak, güreşe çok küçük yaşta başladığını ifade etti. Babasının güreş antrenörü olduğunu, çocukluğundan bu yana mindere aşina olduğunu dile getiren lise son sınıf öğrencisi Alperen Berber, 'Güreş bana küçük yaşlarda bir oyun olarak geliyordu. Babam sporcularını çalıştırırken ben de oyun oynuyordum. Zaman geçtikçe kendimi güreşin içerisinde buldum. Güreşe tam da bu şekilde başladım. Çalışmalarıma Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde devam ediyorum. Bunun dışında da sürekli milli takımda bulunuyorum. Önümüzde Gençler Dünya Şampiyonası var. Burada yarışacağım, inşallah en güzel şekilde vatanımı ve Samsun'umuzu temsil edeceğim' dedi.

'SAMSUN'UN YENİ YAŞAR DOĞU'SU OLMAK İSTİYORUM'

Hedefinin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söyleyen Alperen Berber, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Her sporcunun hayali olduğu gibi benim de hayalim olimpiyat şampiyonu olmak. Bunun için çalışıyorum. İdolüm olan Hamza Yerlikaya, 'Asrın Güreşçisi' unvanını kazandı. Ben de bunun yanında Samsun'un yeni Yaşar Doğu'su olmak istiyorum.? (DHA)