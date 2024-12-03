Spor camiası, Dünya Engelliler Günü'nde bir araya geldi

Spor camiası, Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı iş birliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu.

Pendik Ampute Futbol Takımı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı hakim ve savcılarından oluşan ekip, Pendik'teki Ampute Futbol Sahası'nda gösteri maçı yaptı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Galatasaray'dan başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu, teknik direktör Okan Buruk, futbolcu Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe'den asbaşkanı Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan ve Fethi Pekin, futbolcu Edin Dzeko, Kayseri spor Kulübü yöneticileri, Süper Lig'de görev yapan hakemler Halil Umut Meler ve Mehmet Türkmen ile engelli vatandaşlar, davetliler ve basın mensupları katıldı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Dünya Engelliler Günü'nde önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Organizasyonun bu sene 4.'sünü gerçekleştiriyoruz. Bu organizasyonu iş birliği ile gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Engellilerimizi toplumun içinde tutmamız gerekiyor. Devletimizin, hükümetimizin, belediyemizin bununla ilgili birçok çalışmasını gösterebiliriz. Pendik'te 13 bin civarında engelli vatandaşımız var. İhtiyaçların giderilmesi için gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Bir merkez oluşturduk. Tüm engelli kardeşlerimizin oradan yararlanması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." diye konuştu.

Engelli vatandaşlara destek vermeye devam edeceklerini anlatan Ahmet Cin, "Pendik'te özellikle yatalak engelli vatandaşlarımızın haftada bir de olsa belediye hizmetlerinden faydalanarak, ailelerinin rahatlamasına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Sosyal sorumluluk projesi adı altında Ampute Futbol Takımımız ve Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımımız mevcut. Süper Lig'de mücadele ediyorlar. Geçen yıl Ampute Futbol Takımımız 3. oldu. Sponsorlarımızla beraber çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Katılım gösteren tüm gönüllülere, spor camiasına ve herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Zafer Koç: "Engellilik, ortak bir sorumluluktur"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Pendik Belediyesi ile düzenledikleri etkinliğin geleneksel hale geldiğini anlatarak, "Birleşmiş Milletler tarafından 1992'de kabul edilen Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada ve ülkemizde engelli bireyler için farkındalık oluşturacak etkinliklere yer verilen uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir. Engellilik yalnızca engelli olan bireylerin ya da ailelerin içinde bulunduğu bir durum değil, toplumun her kesimini, her bireyin çabasını gerektiren ortak bir sorumluluktur. Kendilerine güvenildiği ve fırsat verildiği takdirde herkes kadar başarılı olduklarını kanıtlayan engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri ve hak ettikleri yerde kendilerini görmeleri şüphesiz aziz milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve güçlendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mutlu ve huzurlu bir toplumun en önemli şartının, tüm bireylerin eşit şartlarda ortak bir amaç etrafında birbirini anlayarak desteklemesi olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Vatandaşların toplum içinde yaşama sevinçlerini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmesi için çaba göstermek, devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biridir. Engelli olmalarına rağmen hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için güç kaynağıdır. Zorluklara rağmen spordan sanata, edebiyattan siyasete, çalışma hayatına kadar önemli başarılara imza atan engelli vatandaşlarımızın verdikleri mücadele takdire şayandır. Engelli bireylerin onuruna dair yapılan küçük çabalar dahi bizim için çok değerlidir. Etkinliğe katkı sağlayan Pendik Belediye Başkanlığımıza, kaymakamlığımıza, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü ve Kayserispor Kulübü yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ederim."

İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan da Dünya Engelliler Günü'nün önemine değinerek, "Hiç şüphesiz bugün yaşamımızdaki en önemli gün. Anmaktan çok engelli vatandaşlarımızı anlamanın daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bu etkinliğe emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mecnun Otyakmaz: "Hepimiz birer engelli adayıyız"

TFF Başkan Vekilli Mecnun Otyakmaz, organizasyonun düzenlenmesinde emeği bulunanlara teşekkür ederek, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Onların bu özel günlerinde katılımcı olmak çok önemli. Bu güzel organizasyon için belediye başkanımıza ve adliyemize teşekkür ediyorum." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de Dünya Engelliler Günü'nün büyük anlam ifade ettiğini vurgulayarak, "Özellikle engelli yurttaşlarımızın normal hayatın içinde yer almaları çok önemli. Sosyal alanda, her alanda olmaları gerekiyor. Engelli vatandaşlarımızın sporun içinde olmaları da çok önemli. Galatasaray Kulübü olarak bu konuya büyük önem atfediyoruz. Zaten kulüp olarak çalışmalarımız herkesin bilgisi dahilinde. Galatasaray Kulübü olarak geçtiğimiz sene paralimpik akademiyi kurmuştuk. Bu manada hem tesisleşme hem de özellikle olimpiyatlara ve tüm spor aktivitelerine sporcu yetiştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Hepinizin burada olması bu aktivitelere destek vermesi çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da camia olarak engelli vatandaşlar için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, "Bu etkinlikle, bir kez daha ülkemizdeki 5 milyon engellinin hayatın içerisinde engelsiz bir şekilde yaşaması için elimizden geleni yapmamız gerektiği vurgulandı. Bir diğer konu da Galatasaray Kulübünün bu alandaki etkinlikleri. Biz bildiğiniz gibi 'Engelsiz Aslanlar'ımızla uzun yıllardır faaliyet gösterip dünya şampiyonlukları elde etmiş bir kulübüz. Bunun yanında para olimpik akademiyi hayata geçirerek engelsiz sporcuların spor olanaklarını ve yeteneklerini dünya çapında sergileyebilmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

İbrahim Hatipoğlu, sarı-kırmızılı futbol takımında son dönemde yaşanan sakatlıklara ilişkin soruya, "Bunlar işin doğasında var. Lig uzun bir maraton. Onun için sakatlık da olacak. Cezalar da olacak. Biz emin adımlarla yolumuzda gidiyoruz. Başarılı bir takımımız var. Bu başarıyı sonuna kadar götürüp mayısların bir kez daha bizim olduğunu hatırlatıp sezon sonunda 25. şampiyonluğumuzu kazanmak istiyoruz." yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı: "Engelli kardeşlerimizin yanındayız"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, televizyon programlarında engelli vatandaşlara destek vermeye çalıştığını belirterek, "Bugün burada kulüp olarak yer alıyoruz. Yöneticilerimiz sağ olsunlar, hep beraber geldik. Sonuna kadar destekliyoruz. Engelli kardeşlerimizin yanındayız. Her zaman buradayız." şeklinde konuştu.

Sarı-lacivertli yönetici Fethi Pekin ise "Dünya Engelliler Günü, engellileri anlamak, onlarla ilgili farkındalık sahibi olmak ve onları bizden biri olarak görmek için önemli bir gün. Dünyada kutlanan bir gün. Ben bir kazadan dolayı hafif de olsa engelli olduğum için onları çok iyi anlıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu: "Bu farkındalığı her gün yaşamamız gerekiyor"

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, ampute futbolunun paralimpik branş sayılması için çalışmalara başladıklarını söyledi.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda elde edilen başarılardan övgüyle söz eden Aksu, "Bu arkadaşlarımıza imkan verince neler yaptıklarını en son 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda herkes gördü. 28 madalyayı da tarihi bir rekorla bu arkadaşlarımız kazandı. Bu neticelerle gelen arkadaşlarımızla hepimiz gurur duyduk. Bunun devam etmesi için başta kulüplerimizin, federasyonlarımızın ve bakanlığımızın bunları desteklemesi lazım." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e paralimpik akademi açtıkları için teşekkür eden Murat Aksu, "Aynı şeyi Fenerbahçe Kulübü ile de konuştuk. Fenerbahçe Kulübünde de paralimpik branşlarla ilgili gelişmeler başlayacak. Bizim ampute futbolunda başarımız çok iyi. Maalesef ampute futbol, paralimpik oyunlarda olan bir branş değil. Girişimlerimiz var. Onu da başarabilirsek futbolcularımızın paralimpik oyunlarında büyük başarılar elde edeceğine gönülden inanıyorum. Bu farkındalığı da sadece bugün değil her gün yaşamamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda çalışan engelli personel Abdülkadir Örs de "Engelli bir birey olmayı çocuk yaşta öğrendim. Devletim atamamı yaptı. Engelli bireylerin her fırsatta, her ortamda doğru iş gücüne ve sosyal hayata katılmasının sağlanması önem arz etmektedir. Biz engelli bireylerin sosyal hayata kazandırılmasında devletimiz büyük katkılar sağlamaktadır. Çalışmakta olduğum İstanbul Anadolu Adliyesi de engelli personellere ve hizmet almak için adliyeye gelen engelli vatandaşlarımıza sağladığı imkanlarla 'Engelsiz Adliye' sıfatıyla devletimizin bu yönünü iyi bir şekilde yansıtmaktadır." şeklinde görüş belirtti.

Konuşmaların ardından Zafer Koç ile Ahmet Cin katılımcılara forma hediye etti.

Hakemler Halil Umut Meler ile Mehmet Türkmen'in yönettiği gösteri maçının başlama vuruşunu, Başsavcı Zafer Koç ile Edin Dzeko ve Barış Alper Yılmaz yaptı.