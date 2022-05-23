Sosyal medyada paylaşılan videoda dini değerlerle alay ettiği iddia edilen şüpheliye soruşturma - Haberler

SOSYAL medyada paylaşılan bir videoda dini değerlerle alay ettiği ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen Enes G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda dini değerlerle alay ettiği ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen Enes G. hakkında resen soruşturma başlattı. Savcılık, Enes G. hakkında TCK'nin 216. maddesi uyarınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel