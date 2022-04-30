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Son dakika haberleri | TEKİRDAĞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler: ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen 'Eren Abluka-5' operasyonunda kayadan düşüp şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün (32) acı haberi, Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki ailesine ulaştı.

ŞIRNAK'ta, PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen 'Eren Abluka-5' operasyonunda kayadan düşüp şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün (32) acı haberi, Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki ailesine ulaştı.

Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün şehit olduğu haberi, Tekirdağ'ın Saray ilçesi Ayazpaşa Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Saray Kaymakamı Adem Ünal ile İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Kaya ve İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar'dan acı haberi alan annesi Şermin ve babası Fikri Akgün, gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün eşinden boşandığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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