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Son Dakika | Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu

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Son dakika haber... Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu.

Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu

SİVAS - Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu.

Sivas-Doğanşar yolu üzerinde yol kenarına atılmış ayı ölüsü görenlerin dikkatini çekti. Sağ arka ayağı yaralı olan ayının otomobil çarpması sonucu yaralandığı ve birileri tarafından yol kenarındaki arka atılarak ölüme terk edildiği düşünülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan - Güncel

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