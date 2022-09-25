Son Dakika | Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu Güncel Haberler Son dakika haber... Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu. Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu SİVAS - Sivas'ta yol kenarına atılmış bir ayı ölüsü bulundu. Sivas-Doğanşar yolu üzerinde yol kenarına atılmış ayı ölüsü görenlerin dikkatini çekti. Sağ arka ayağı yaralı olan ayının otomobil çarpması sonucu yaralandığı ve birileri tarafından yol kenarındaki arka atılarak ölüme terk edildiği düşünülüyor. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Kurtulan Sivas Güncel Haberler Son Dakika

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