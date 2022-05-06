KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KASTAMONU - Kontrolden çıkan tır refüje çarpıp karşı şeride geçti

AA - Mehmet Ulusoylar - Güncel
 - Güncelleme:

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Eyüpoğlu (27) yönetimindeki 16 ARZ 833 plakalı otomobil, Çevlik köyü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan Çağlar Alp (27) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücünün yanı sıra Alya (2) ve Zeynep Alp (25) ile Rıfat Hamioğlu (25) ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu, Samsun-İstanbul istikametinde bir süre ulaşıma kapandı. Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları, Tosya Jandarma Komutanlığı ve Tosya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucu temizlenen yol, yeniden trafiğe açıldı.

İkinci kazada ise Necmi Irklı'nın kullandığı 55 ADJ 025 plakalı tır, Zincirlikuyu köyü mevkisinde refüje çarparak karşı şeride geçip yoldan çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan tır sürücüsü, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Ulusoylar - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title