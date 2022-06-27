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Son dakika haberleri: Sudan Silahlı Kuvvetleri: Etiyopya, esir tuttuğu 7 Sudanlı asker ve bir sivili infaz etti

AA - Ömer Erdem - Güncel
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Son dakika haberleri: Sudan Silahlı Kuvvetleri: Etiyopya, esir tuttuğu 7 Sudanlı asker ve bir sivili infaz etti

Edinilen son dakika haberine göre Sudan Silahlı Kuvvetleri, Etiyopya ordusunu, esir tuttuğu 7 Sudanlı asker ve bir sivili infaz etmekle suçladı.

Sudan Silahlı Kuvvetleri, Etiyopya ordusunu, esir tuttuğu 7 Sudanlı asker ve bir sivili infaz etmekle suçladı.

Sudan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, "Etiyopya ordusu, tüm savaş yasalarına, geleneklerine ve uluslararası hukuka aykırı bir eylemle, esir tuttuğu 7 Sudanlı asker ve bir Sudan vatandaşını infaz edip, alçakça kendi vatandaşlarına teşhir etti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Sudan Silahlı Kuvvetleri, bu hain olayı karşılıksız bırakmayacak, bu korkakça davranışa uygun şekilde mukabelede bulunacak." denildi.

İhtilaflı Faşaka bölgesi

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı" Sudan topraklarını, 29 Aralık 2020'de geri aldığını açıklamıştı.

Sudan yönetimi ile topraklarının işgal edildiğini ile süren Etiyopya arasında gerginlik sürüyor.

Sudan, İngiliz işgali döneminde Etiyopya ile İngiltere arasında 1902'de imzalanan anlaşmaya dayanarak, Etiyopya ile sınırlarının tam olarak belirlenmesini talep ediyor.

İki ülke, Faşaka bölgesindeki anlaşmazlık nedeniyle zaman zaman sıcak çatışmaya giriyor.

Sudan'ın Gadarif eyaletine bağlı Etiyopya sınır hattında yaklaşık 170 kilometrelik alanı kapsayan, Büyük Faşaka, Küçük Faşaka ve Güney Bölgesi olmak üzere üç kısımdan oluşan Faşaka bölgesi, verimli topraklarıyla biliniyor.

AA / Ömer Erdem - Güncel

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