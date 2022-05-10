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DEVRİLEN TRAKTÖRÜNÜN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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YOZGAT'ta devrilen traktörünün altında kalan Bekir Koçyiğit (57) hayatını kaybetti.

YOZGAT'ta devrilen traktörünün altında kalan Bekir Koçyiğit (57) hayatını kaybetti.

Kent merkezinden Çadırardıç köyüne beton parke taşıyan Bekir Koçyiğit (57) idaresindeki 19 SC 354 plakalı traktör, Topaç köyü yakınlarında şarampole devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Koçyiğit, hayatını kaybetti. Koçyiğit'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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