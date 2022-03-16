Son dakika haberleri... Bingöl'de şehit ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Bingöl'de 8 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerin öz geçmişi okundu.

Vali Kadir Ekinci, yaptığı konuşmada, yeni nesillere Malazgirt'ten 15 Temmuz'a şehadet bilincini ve şehitleri hatırlatmanın en büyük vazifeleri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda bu törenin düzenlendiğini belirten Ekinci, şehitlerin, hiçbir konuyla kıyaslanmayacak kadar değerli, daimi ve asli gündemleri olduğunu kaydetti.

Ülkede huzur ve güvenin, bedel ödeyen şehitler sayesinde olduğunu vurgulayan Ekinci, şöyle konuştu:

"Bizim için her şehit, bu topraklardaki ebedi varlığımızın sembolü ve garantisidir. Hamdolsun, bu ülkenin her ferdi gözünü kırpmadan vatan için şehit olmaya hazırdır. Bağımsızlığa ve özgürlüğe düşkünlüğümüzden dolayı şehidimiz çoktur, şehitliklerimiz de büyüktür. Vatan, millet, bayrak, ezan gibi kutsal değerler adına canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Mekanları cennet, makamları ali olsun. Şehitlerimiz bizler için ne kadar değerli ise şehit aileleri de onlardan bizlere kalan son derece değerli, muhterem emanetlerdir. Bizler için evlatlarını feda etmiş siz şehit aileleri gurumuzsunuz, başımızın tacısınız. Bu millet, bu devlet sizlere minnettardır. Kapımız ve gönlümüz sizlere daima açıktır."

Vali Ekinci, törende, şehit Hacı Alan, Mehmet Çintay, Tarık Aydemir, İdris Demir, Mehmet Koçdağı, Mansur Salcan, Nesip Özen ve Ahmet Nebi'nin ailesine madalya ve beratlarını takdim etti.

Törene, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Necdet Durak, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan Şahin, İl Emniyet Müdür Vekili Serkant Yağanoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Vahap Baysal ile şehit aileleri katıldı.