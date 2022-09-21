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Son dakika haberi: Yemen ordusu: Husilerin son iki günde düzenlediği saldırılarda 6 asker öldü

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Son dakika haberi: Yemen ordusu: Husilerin son iki günde düzenlediği saldırılarda 6 asker öldü

Son dakika haberlerine göre Yemen'deki İran destekli Husilerin, son iki günde ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlediği saldırılarda 6 Yemen askerinin öldüğü, 24'ünün yaralandığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, son iki günde ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlediği saldırılarda 6 Yemen askerinin öldüğü, 24'ünün yaralandığı bildirildi.

Yemen ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İran destekli Husiler, son iki günde Hudeyde, Taiz, Ebyen, Hacce, Sada, El-Cevf ve Marib cephelerinde 126 kez ateşkesi ihlal etti." ifadeleri kullanıldı.

Husilerin, orduya ait mevzilere, insansız hava araçları ve keskin nişancılar kullanarak saldırdığı ya da topçu saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda 6 askerin öldüğü, 24'ünün yaralandığı bilgisi verildi.

Husilerden söz konusu saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'dan bu yana devam eden ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiğini duyurmuştu.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Kaynak: AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Güncel

Yemen Marib İran Güncel Haberler Son Dakika

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