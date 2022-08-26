Son dakika haberi... Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika habere göre Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yunus Emre Tasdelen'in kullandığı 21 ABD 986 plakalı otomobil, Hilvan- Şanlıurfa kara yolunun 10'uncu kilometresinde Mehmet Ali Tatar idaresindeki 01 R 3022 plakalı traktörle çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.