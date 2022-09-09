Son Dakika | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'nın Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 50 mermi, 300 gram esrar, 688 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 kilogram çay ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Viranşehir Karaköprü Şanlıurfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

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