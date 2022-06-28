Son dakika haberi: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mala Rohan köyünde yaşanan çatışmaların izleri - Haberler

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Son dakika haberi: Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna - Mala Rohan köyünde yaşanan çatışmaların izleri

AA - Metin Aktaş - Güncel
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Son dakika haber... Mala Rohan köyündeki hasar almış evler (DRONE) Yanmış bir tank (DRONE) Mala Rohan köyü (DRONE) Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Mala Rohan köyündeki hasar almış evler (DRONE)

Yanmış bir tank (DRONE)

Mala Rohan köyü (DRONE)

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Harkiv kentinin Mala Rohan köyünde savaşın başlarında yaşanan çatışmaların izleri halen görülebiliyor.

AA / Metin Aktaş - Güncel

Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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