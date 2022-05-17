Son dakika haberi | Mersin'de halde çalışan kadını silahla öldüren kişi intihar etti - Haberler

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Son dakika haberi | Mersin'de halde çalışan kadını silahla öldüren kişi intihar etti

AA - Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Son dakika haberi | Mersin'de halde çalışan kadını silahla öldüren kişi intihar etti

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, sebze meyve halinde çalışan kadını tabancayla öldürüp intihar etti.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, sebze meyve halinde çalışan kadını tabancayla öldürüp intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Yaş Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir sevkiyat dükkanının ardiye bölümüne çalışan Sinem Sökmen'e (35) tabancayla ateş eden Halik Korkmaz (25) daha sonra kaçtı.

Hal çalışanlarınca kovalandıktan sonra saklanmak için Hal Camisi'nin avlusuna giren Korkmaz, burada aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Sökmen'in ve Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

İntihar, Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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