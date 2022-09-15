Son dakika haberi! Kraliçe'nin naaşının etrafında nöbet tutan asker bayıldı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre - Kraliçe'nin naaşının etrafında nöbet tutan asker bayıldı Kraliçe II. Elizabeth'in naaşının etrafında nöbet tutan kraliyet askeri bayıldı. - Kraliçe'nin naaşının etrafında nöbet tutan asker bayıldı LONDRA - Kraliçe II. Elizabeth'in naaşının etrafında nöbet tutan kraliyet askeri bayıldı. İngiltere monarşisindeki 70 yıllık saltanatıyla tahtta en uzun süre kalan hükümdar unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth, geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetmişti. Elizabeth'in cenazesi, dün Buchingham Sarayı'ndan Westminster Hall'e getirildi. Westminster Hall'de küre, asa ve hükümdarlık tacı ile birlikte katafalka konulan cenaze, 24 saat boyunca kraliyet askerleri tarafından korunmaya alındı. Naaşın etrafındaki kraliyet askerlerinden biri nöbet sırasında bayıldı. Platformdan düşen askere müdahale edildi. Kraliçe'nin cenaze töreni 19 Eylül'de Westminster Kilisesi'nde düzenlenecek. Kraliçe'nin naaşı törenin ardından Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne defnedilecek. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel England Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! Kraliçe'nin naaşının etrafında nöbet tutan asker bayıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.