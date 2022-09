Son dakika haberi: Kazakistan'da 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Kongresi başladı

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 7. Semavi ve Geleneksel Dinler Kongresi başladı.

Bağımsızlık Sarayı'nda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında toplanan kongreye, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et Tayyib, İsrail Aşkenaz Baş Hahamı Rav David Lau'un yanı sıra 50 ülkeden 100'den fazla heyet katılıyor.

Bu yıl 7. kez toplanan ve iki gün sürecek kongrede İslamiyet, Hristiyanlık, Budizm, Yahudilik, Taoizm ve diğer inançlardan temsilciler "Pandemi sonrası dönemde insanlığın ruhsal ve sosyal gelişiminde dünya liderlerinin ve geleneksel dinlerin rolü" konusunu ele alıyor.

Türkiye'yi kongrede Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir başkanlığındaki heyet temsil ediyor.

Tokayev, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2003'te Kazakistan'ın girişimiyle başlatılan Semavi ve Geleneksel Dinler Liderleri Kongresi'nin bugün küresel düzeydeki medeniyetler arası diyalog alanına dönüştüğünü belirtti.

Kazakistan'da şu anda 100'den fazla çeşitli etnik grubun uyum içinde yaşadığını belirten Tokayev, yaklaşık 4 bin farklı dini kuruluşun da faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Tokayev, söz konusu kongreye Kazakistan'ın başkanlık etmesinin tesadüf olmadığına işaret ederek "Kazak toprakları yüzyıllar boyunca Batı ile Doğu arasındaki köprü işlevini sürdürüyor. Ulu bozkırdan geçen çeşitli göçebe imparatorluklara tanıklık etti. Bunların hepsine ortak nokta da din ve inançtı. Kazakistan sınırları, tüm dünya dinlerinin temsil edildiği kutsal harita gibi." ifadelerini kullandı.

"Lütfen silaha değil eğitime yatırım yapalım"

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da konuşmasında Kazakların ünlü şairi Abay Kunanbayev'in "İnsanlığın başlangıcı sevgi ve adalet" sözlerine yer vererek "Şiddet, hiçbir koşulda haklı görülmemelidir." dedi.

"Çatışmalar, gereksiz güç argümanlarıyla silahla ve tehditlerle değil barış yoluyla çözülmelidir." diyen Papa, "Lütfen silaha değil eğitime yatırım yapalım." ifadesini kullandı.

Papa Franciscus, ayrıca Tarihi İpek Yolu'nun geçtiği ve bu sayede birçok fikrin ve inancın iç içe yaşadığı Kazakistan'ın birbirinden uzak olanların buluşma ülkesi olması temennisinde de bulundu.

"Biz burada dinler arası sosyal bağları güçlendirmekten, insanlar arası saygıdan söz ediyoruz"

El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et Tayyib de "Burada bütün dinlerin tek bir dinde birleştirilmesinden bahsetmiyoruz. Bu bir fantezidir. Biz burada dinler arası sosyal bağları güçlendirmekten, insanlar arası saygıdan söz ediyoruz." diye konuştu.

Farklı din ve mezhep temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, mevcut küresel olayların tüm insanlığın gelişmesini tehdit ettiği koşullarda iş birliğini tartışmayı amaçladıklarını dile getiren Ahmed et Tayyib, "Dini ve temsili şahsiyetler arasındaki her ciddi buluşma, insanlar için bir can simidine dönüşüyor." dedi.

Gün boyu çeşitli konularda oturumların devam edeceği kongrenin sonuç bildirisi yarın okunacak.

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in girişimiyle ilki 2003'te yapılan Semavi ve Geleneksel Dinler Liderler Kongresi, başkentte her üç yılda bir toplanıyor.