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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı

Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı

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Edinilen son dakika gelişmesine göre Onikişubat Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle şehit aileleri ve gazilere yönelik aşure etkinliği düzenlendi.

Onikişubat Belediyesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği iş birliğiyle şehit aileleri ve gazilere yönelik aşure etkinliği düzenlendi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin bahçesinde düzenlenen programda, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, şehit aileleri ve gazilere aşure ikram ederek kırmızı gül dağıttı.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Muharrem ayının bereketini şehit aileleri ve gazilerle paylaşmak istediklerini belirtti.

Şehit ve gazi aileleriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Coşkun, "Muharrem ayı bereket ayıdır. Bizde bu bereketi bugün Onikişubat belediyemizin katkı ve destekleriyle şehit ve gazi ailelerimizle paylaştık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Çalı - Güncel

Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler Son Dakika

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