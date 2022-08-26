Son dakika haberi! İzmir Kent Konseyi Başkanı Adnan Akyarlı Hayatını Kaybetti

Son dakika haberleri: İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bu sabah hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akyarlı’nın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, “Türkiye çok değerli bir aydınını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun” dedi. Prof. Dr. Akyarlı için yarın saat 15.00’te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde anma töreni düzenlenecek.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Akyarlı'nın vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Türkiye çok değerli bir aydınını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun" dedi. Prof. Dr. Akyarlı için yarın saat 15.00'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek.

Bilim ve siyaset dünyasına önemli hizmetleri bulunan, 2009-2014 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi olarak görev yapan, aynı dönem meclis başkan vekilliğini de üstlenen, son olarak İzmir Kent Konseyi Başkanlığı ve İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı hayatını kaybetti. Bir süredir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Akyarlı bu sabah 06.20'de hayata gözlerini yumdu.

"TÜRKİYE DEĞERLİ BİR AYDININI KAYBETTİ"

Acı haberi Afyon Kocatepe'de alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer büyük üzüntü yaşadığını belirterek, "Türkiye maalesef çok değerli bir aydınını kaybetti. Bilim ve siyaset alanında kente ve ülkeye önemli hizmetler vermiş, benim de yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğum bir isimdi. Hocamızı asla unutmayacağız ve anısını İzmir'de sonsuza dek yaşatacağız. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı'nın safra kesesi kaynaklı çoklu karaciğer metastası sonrasında gelişen kardiyopulmoner yetmezlik sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

ANMA VE CENAZE TÖRENLERİ YARIN

73 yaşında hayata veda eden Akyarlı için yarın (27 Ağustos Cumartesi) saat 15.00'te Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde anma töreni düzenlenecek. Küçükyalı Hamidiye Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Akyarlı'nın naaşı Urla Zeytinalanı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

PROF. DR. ADNAN AKYARLI:

1949 yılında Adapazarı'nda doğdu. İlköğrenimini Mardin, Bursa ve Edremit'te, orta öğretimini Edremit Lisesi'nde, lise eğitimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde tamamladı. 1971 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi'nden "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun olan Akyarlı, 1975 yılında "Doktor Mühendis", 1980 yılında "Kıyı ve Liman Yapıları" dalında "Doçent", 1987 yılında "Hidrolik" ve 1988 yılında ise "Deniz Teknolojisi" dallarında olmak üzere iki kez "Profesör" unvanı aldı. "İkinci Üniversite" kapsamında Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik", ardından "Web Tasarımı ve Kodlama" programlarını bitirdi. Akyarlı "Yerel Yönetimler" programında da eğitimini sürdürmekteydi.

1972-1998 sürecinde Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri İnşaat Mühendisliği ile Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde çeşitli düzeylerde yönetim sorumlulukları alan Akyarlı, 1998 yılında emekli oldu. Bu süreçte yetmiş beş civarında ulusal ve uluslararası projenin yöneticiliğini yaptı, yurt içinde ve dışında yayınlanmış 320 civarında eser bıraktı.

1998-2009 yılları arasında Türkiye-Belçika ortaklığındaki bir şirkette üst düzey yönetici olarak çalıştı ve özel sektörde önemli görevler üstlendi. Akyarlı, 2009-2014 döneminde "İzmir Büyükşehir Meclisi Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkan Vekili" ve "Konak Belediye Meclisi Başkan Vekili ve İmar Komisyonu Başkanı" olarak, CHP İzmir İl Başkanlığı bünyesinde Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.

Konak Kent Konseyi Kurucu ve Onursal Başkanı, Karabağlar Kent Konseyi Önceki Başkanı, İzmir Kent Konseyleri Birliği Kurucu Dönem Sekreteri ve Türkiye Kent Konseyleri Platformu Kurucu Dönem Başkanı olan Akyarlı, çok sayıda mesleki örgütün, derneğin, vakfın ve yeni nesil Biyoekonomi Kooperatifi'nin kurucu üyesi oldu.