Esenyurt TEM'de zincirleme kaza: 2'si ağır 6 yaralı

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT TEM Otoyolunda meydana gelen 9 araçlı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Esenyurt mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği, tomruk yüklü 60 TB 480 plakalı TIR, önündeki kamyon ve otomobile çarptı. Sürücülerinin fark etmediği arkadan gelen 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 hafif ticari araç ve 3 otomobil birbiriyle çarpıştı. Kaza sonucu 2'si ağır toplam 6 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"DİĞER ARAÇLARI ÖNÜNE KATARAK SÜRÜKLEDİ"Kazada yaralanan Eyüp Büyükbayrak, "Tomruk yüklü tır ilk bana sol köşeden vurdu. Öyle olunca beni sola fırlattı. Sonra diğer araçları önüne katarak aşağı doğru sürükledi. Verilmiş sadakamız varmış. Diğer şoför ağır yaralıydı da, benim sadece göğsümde tıkanma var. Bir de boyun ağrısı falan toparladım" dedi.