Otomobil şarampole devrildi, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yusuf Ç'nin (34) kullandığı 34 TS 3385 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolunun Kova köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Maşuk Ç'nin (49) kaza yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan sürücü Yusuf Ç. ile araçtaki Zelal, Hüseyin Baran ve Aras Ç. ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. AA / Kemal Özdemir - Güncel Jandarma Erzincan Güncel Haberler

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