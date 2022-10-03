Son dakika haberi | Beyoğlu'nda taksici gibi davranarak silah ticareti yapan şüpheli yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen taksi sürücüsü tutuklandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piyalepaşa Mahallesi'nde bir taksiyle ruhsatsız silahların taşındığı ve bu silahların ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Plaka bilgileri tespit edilen ve 29 Eylül akşam saatlerinde Piyalepaşa Mahallesi'nde durdurulan takside yapılan aramada bir poşete sarılarak bagaja gizlenmiş 5 ruhsatsız tabanca ve 5 şarjör ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda, araç sürücüsü R.Y'nin dikkati çekmemek amacıyla taksiyi kullandığı ve bölgede yasa dışı silah ticareti yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.