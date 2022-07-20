Son dakika haberi! BERBER SALONU ÖNÜNDE OTURURKEN SİLAHLI SALDIRIDA YARALANDI

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde berber salonu önündeki bankta oturup çay içerken tüfekle ateş açılması sonucu sırtından vurularak ağır yaralanan Mehmet Özcan (62) tedaviye alındı.

Olay, İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İlçede bir akaryakıt istasyonunda pompa görevlisi olarak çalışan Mehmet Özcan, sohbet etmek için berber salonuna uğradı. Berber salonu önündeki bankta oturup çay içtiği sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Mehmet Özcan'a av tüfeğiyle ateş açıldı. Mehmet Özcan sırt kısmına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

Silah sesini duyup Özcan'ın yere yığıldığını gören çevre esnafı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapılarak Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası Mehmet Özcan, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, durumu ağır olan Özcan'ı yaralayıp kaçan kişi veya kişiler aranıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel