Son dakika haber | Trabzon'da 'kavga' ihbarına giden polislere sürpriz kutlama

TRABZON (AA) - Trabzon'da kavga ihbarı verilen adrese giden polis ekibi, pasta sürpriziyle karşılaştı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki bir işletmede kavga olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Verilen adrese ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

İşletme sahibi ve öğrenciler tarafından karşılanan ekiplere, pasta ikram edildi. Daha sonra alkışlar eşliğinde "Vatandaş sizinle gurur duyuyor." sloganları atıldı.

Polisler, sürprize katkıda bulunanlere teşekkür etti.