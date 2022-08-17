Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haber | Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

N.T'nin kullandığı 80 KE 194 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, bir sitenin istinat duvarına çarptı.

Yaralanan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Güncel

Mersin Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title