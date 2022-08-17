Son dakika haber | Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. N.T'nin kullandığı 80 KE 194 plakalı otomobil, Limonlu Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazanın ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, bir sitenin istinat duvarına çarptı. Yaralanan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan M.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Güncel Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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