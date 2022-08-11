Son dakika haber | Mersin'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü
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Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki 33 AFZ 757 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Atatürk Mahallesi'nde sokakta oynayan 6 yaşındaki Alparslan Dince'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü tespit etti.
Sürücü polis merkezine götürüldü, çocuğun cenazesi ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel