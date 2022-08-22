Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Konya'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

Güncel Haberler

Son dakika haber! Konya'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı kavganın zanlıları yakalandı

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Meram ilçesinde çıkan kavgada tabancayla bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde çıkan kavgada tabancayla bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toprak Sarnıç Mahallesi'nde Habip Karakaya'nın (33) öldürülmesine ilişkin için çalışma başlattı.

Polis, alınan ifadeler, eşkal bilgileri ve kamera görüntüleri doğrultusunda şüphelilerin kimliklerini ve olayda kullandıkları aracı tespit etti.

Zanlıların bulundukları adreslere operasyon düzenleyen polis, birçok suç kaydı bulunduğu öğrenilen G.Ö. (25), S.Ö. (39) ve Ş.R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İki zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

19 Ağustos'ta otomobille yanına gelen kişilerle tartışan Habib Karakaya, tabancayla vurularak yaşamını yitirmiş, zanlılar kaçmıştı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Meram Konya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title