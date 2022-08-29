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Son dakika haber! Kağıthane'de çıkan kavgada 2'si polis 5 kişi yaralandı

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Son dakika haber! Kağıthane'de çıkan kavgada 2'si polis 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de mesire alanında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2'si polis 5 kişi yaralandı.

İstanbul Kağıthane'de mesire alanında çıkan kavgada, olaya müdahale eden 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ndeki mesire alanında kavga olduğu bilgisi üzerine motosikletli polis timleri olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri burada H.D'nin (28), yaşı küçük 3 kişiyle kavga ettiğini görerek olaya müdahale etti.

Olayda H.D, 2 polis memuru ile kavga ettiği Ş.Y. ve M.M.D'yi bıçakla, R.C'yi ise darbederek yaraladı.

H.D, yoldan geçerken durdurduğu ve sürücüsünü tehdit ederek bindiği araçla olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerince takibe alınan araç, lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Araçta bulunan şüpheli H.D. yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel

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