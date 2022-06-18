Son dakika haber: İzmir'de ikinci orman yangını (2) Edinilen son dakika gelişmesine göre YANGIN 7 SAATTİR DEVAM EDİYORİzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. YANGIN 7 SAATTİR DEVAM EDİYOR İzmir'in Karaburun ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve 8 orman ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 7 saattir devam eden yangının sarp ve kayalık bölgede olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Öte yandan havanın kararmasıyla birlikte sona eren havadan müdahalenin, sabah tekrar başlayacağı öğrenildi. Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR, Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel Karaburun İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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