Son dakika haber! İbrahim Çanakcı: SPK Küçük Yatırımcıyı Korumak İçin Ne Yapıyor?

Son dakika gelişmesine göre Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, “Finans sistemimiz ağırlıklı olarak bankacılık üzerine kurulu. Sermaye piyasalarının payı çok çok düşük, niye? Sermaye piyasaları ile ilgili küçük yatırımcıyı koruyacak mekanizmalar söz konusu değil. Yani SPK, küçük yatırımcıyı korumak için ne yapıyor? O açıklamaları yapan Sayın Bakan, küçük yatırımcının mağduriyeti ile ilgili bir açıklamada bulunacak mı? İnceleme, araştırma, soruşturma yapılması gerekiyor” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, "Finans sistemimiz ağırlıklı olarak bankacılık üzerine kurulu. Sermaye piyasalarının payı çok çok düşük, niye? Sermaye piyasaları ile ilgili küçük yatırımcıyı koruyacak mekanizmalar söz konusu değil. Yani SPK, küçük yatırımcıyı korumak için ne yapıyor? O açıklamaları yapan Sayın Bakan, küçük yatırımcının mağduriyeti ile ilgili bir açıklamada bulunacak mı? İnceleme, araştırma, soruşturma yapılması gerekiyor" dedi.

DEVA Partisi, sosyal medya hesabında; "Borsada ne oyun dönüyor?" açıklaması ile bir video yayınladı. Videoda DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı'nın Halk TV'de Özlem Akarsu Çelik soruları karşısında yaptığı şu açıklamalara yer verildi:

"Hükümet ekonomi yönetimini bırakmış, yatırım danışmanlığına soyunmuş. Borsa ile ilgili bir yığın soru işareti var. Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin hisseleri ile ilgili. Varlık Fonu üzerinden bir işlem yaptınız mı yapmadınız mı? veya hükümete yakın bazı kurumların aracılığı ile belli hisselere yönlendirme şeklinde birtakım rivayetler var veya birtakım değerlendirmeler var. Bunlar oldu mu olmadı mı? Bu arada Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nerede? Yüzde 400'ün üzerinde banka karlarında bir artış oldu. Kamu bankalarında da kayda değer bir artış oldu. Bu artışında çok önemli bir kısmı yine enflasyon muhasebesinin bu yıl uygulanmamasından kaynaklandı. Yani enflasyon etkisiyle ortaya çıktı. Bir miktarda tabi bu hükümetin, bu haksız servet transferine, kaynak transferine dayanan politikaları etkili oldu.

Finans sistemimiz ağırlıklı olarak bankacılık üzerine kurulu. Sermaye piyasalarının payı çok çok düşük, niye? Sermaye piyasaları ile ilgili küçük yatırımcıyı koruyacak mekanizmalar söz konusu değil. Yani SPK küçük yatırımcıyı korumak için ne yapıyor? O açıklamaları yapan Sayın Bakan küçük yatırımcının mağduriyeti ile ilgili bir açıklamada bulunacak mı? İnceleme, araştırma, soruşturma yapılması gerekiyor. İddia, suç unsuru var anlamında söylemiyorum ama bu kadar sert inişler, çıkışlar oluyorsa burada; kimler alıyor, kimler satıyor, içerden bilgi edinme var mı, bir manipülasyon var mı? Bunları araştırmak hükümetin görevi. Bunları araştırmak SPK'nın görevi. Eğer bu hükümet bunları yapmazsa iktidar değiştiğinde ilk yapılacak işlerden birisi de budur. Vatandaşımız, AK Partiyi, Cumhur İttifakını taban yaptıracaktır. Borsa tabiri ile orada da bir bedeli olacaktır."