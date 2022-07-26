Son dakika haber... BAKAN SOYLU, ŞEHİT KORUCULARIN TAZİYELERİNE KATILDI -2

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit düşen 4 güvenlik korucusu için Hakkari'nin Şemdinli ilçesine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Soylu, "Bu cemaatin yaşadıklarını, bir daha bu topraklara yaşatmayacağız. Buna emin olunuz. Dibi nereye giderse, gitsin. Karşımızda kim olursa, olsun. Bu topraklarda bizden sonraki nesiller, bir daha acı görmeyecek" dedi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan güvenlik korucuları Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik, Bülent Vermez'in cenazeleri, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da taziye ziyaretinde bulunmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi. Bakan Soylu'yu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdür Salavat Mete Pınar, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve Ak Parti Hakkari İl Başkanı Mütalip Özbek karşıladı. Soylu ile beraberindekiler, şehit korucular Kemal İmece ve Avdi Demir için Şemdinli ilçesi Uğuraçan köyüne taziyeye gitti.

'KOLAY BİR COĞRAFYA DEĞİL'

Bu acıları geçmişte çok yaşadıklarını belirten Bakan Soylu, "Bu coğrafya, kolay bir coğrafya değil; hepimiz biliyoruz. Herkes bu coğrafyanın etrafında, aynen kardeşlerimize karşı kurulan pusu gibi bize pusu kurmaya çalışıyor. Kalleşçe ve haince bunu da biliyoruz. Bu coğrafyadaki en büyük nimetimiz; inacımızın ve dinimizin emanet ettiği tevhit ve birliktir. Allah'a hamdolsun, şu toplulukta şehidi olmayanın sayısı azdır. Allah hamdolsun aynı devletin, aynı bayrağın, aynı milletin mensupları olmak; o şehitlerimiz sayesinde bugün hepimiz ezanımızı, bayrağımızı, birlikteliğimizi ve çoluk çocuğumuzun umutlarını geleceğe taşıyoruz. Peki, bunu kime borçluyuz? Kahramanlarımıza borçluyuz" dedi.

'MİLİM BU MİLLETİN BİRLİĞİNDEN SAPMADINIZ'

Bakan Soylu, bu köylerin kahraman olduğunu belirterek, "Milim birliğimizden ve beraberliğimizden taviz vermediniz. Milim bu ülkeye sadakatinizden, bu milletin birliğinden sapmadınız. Büyük kayıplar verdiniz. Büyük mücadele ettiniz. Ama şunu ifade edeyim ki; bugün eğer bu bölgelerde huzur ve sükun varsa, gecenin bir yerinden bir yerine rahat gidilebiliyorsa, bu sizin basiretinizin sayesindedir. Kahraman güvenlik güçlerimizin ortaya koymuş olduğu güçlü irade sayesindedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sarsılmaz iradesi sayesindedir. Şehitlerimiz, şehitler tepesindeki yerlerini aldı. Biliyoruz ki; onlar şu an aramızdadırlar ve diridirler. Onları görmüyoruz. Onlar inşallah Cenab-ı Allah'ın cemali ile buluşacak. ve onlar en güzel yerlerde, peygamber efendimize komşu olacak İnancımız budur" diye konuştu.

'EN ŞEREFLİ YOLUN YOLCUSU OLDULAR'

Hakkari topraklarında 3 bin şehit verildiğini belirten Bakan Soylu, "Bunu unutmak, mümkün değildir. Cenab-ı Allah mahcup etmesin, bütün duamız odur. Ne yaparsa yapsınlar, ne ortaya koyarsa koysunlar. Bilmenizi istiyorum ki; nasıl sınırlarımızın içerisini temizlemişsek, kahraman silahlı kuvvetlerimizle, korucularımızla, bütün güvenlik güçlerimizle sınırlarımızın dışında, bir daha bu topraklara kimsenin göz dikemeyeceği bir noktaya getirmek; bizim şehitlere namus borcumuzdur. Onlardan şefaat bekliyoruz. Onlar en şerefli yolun yolcusu oldular. Cenab-ı Allah ailesine, çocuklarına, kardeşlerine, yakınlarına, hısımlarına ve aziz milletimize sabrı cemil versin" ifadelerini kullandı.

'DİBİ NEREYE GİDERSE GİTSİN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye dileklerini ilettiğini aktaran Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Bu cemaatin yaşadıklarını, bir daha bu topraklara yaşatmayacağız. Buna emin olunuz. Dibi nereye giderse, gitsin. Karşımızda kim olursa olsun. Bu topraklarda bizden sonraki nesiller, bir daha acı görmeyecek. Onun için Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Emrinizde amade olduğumuzu, şehitlerimizin evlatlarının, ailelerinin 24 saat emrinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a buraya geleceğimizi söylediğimizde, her birinize ayrı ayrı başsağlığı ve taziye dileklerini iletmemizi istedi."

Bakan Soylu, daha sonra şehit korucular Veysi Sebik ve Bülent Vermez'in taziyelerine katıldı. Soylu, acılı ailelerle görüşüp, yakınlarına Türk bayrağı ile şehitlerin fotoğraflarını verdi. Bu arada binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile merkez cami önünde toplanarak 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Kahrolsun PKK, HDP' sloganları attı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel