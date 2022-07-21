Taksinin çarptığı yaya öldü Antalya'nın Alanya ilçesinde taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Antalya'nın Alanya ilçesinde taksinin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre T.Y. yöntemindeki 07 H 0783 plakalı taksi, Oba Mahallesi D-400 kara yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Havva Yıldız'a (52) çarptı. Yıldız, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kazanın ardından bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Taksi sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Mert Cantürk - Güncel Güncel Haberler

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