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Son dakika! Bakan Yardımcısı Ersoy: Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika! Bakan Yardımcısı Ersoy: Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan ve PKK kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan Şafak Duran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili, "Basın da siyaset de köre, sağıra yattı.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan ve PKK kamplarında fotoğrafları ortaya çıkan Şafak Duran'ın gözaltına alınmasıyla ilgili, "Basın da siyaset de köre, sağıra yattı. Malum medya hiç görmedi. Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı" dedi.

Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İBB'ye Sosyal Hizmet Uzmanı olarak işe alınan PKK'nın kamplarında eğitim görmüş terörist Şafak Duran polis tarafından İBB binasında gözaltına alındı. Ama ne acıdır ki basın da siyaset de köre, sağıra yattı. Malum medya hiç görmedi. Sanki bu terörist İBB'de yakalanmadı" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mehmet ersoy, Siyaset, PKK, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

taner ipek:

İbb de ne sanki ülkenin ordusundan çıkmamış gibi buna mı şok olalım şimdi

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