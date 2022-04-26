Somali'de Abdi Haşi ikinici kez meclis başkanı seçildi - Haberler

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Somali'de Abdi Haşi ikinici kez meclis başkanı seçildi

AA - Güncel
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Mogadişu'daki Uluslararası Mogadişu Havalimanı'nda gerçekleşen oturumdan detaylar Abdi Haşi Abdullah, ikinci kez meclis başkanı seçilmesi MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Uluslararası Mogadişu Havalimanı'nda gerçekleşen oturumda, toplam 54 oydan 28'ini alan Abdi Haşi Abdullah,...

Mogadişu'daki Uluslararası Mogadişu Havalimanı'nda gerçekleşen oturumdan detaylar

Abdi Haşi Abdullah, ikinci kez meclis başkanı seçilmesi MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Uluslararası Mogadişu Havalimanı'nda gerçekleşen oturumda, toplam 54 oydan 28'ini alan Abdi Haşi Abdullah, ikinci kez meclis başkanı seçildi.

AA / Güncel

Meclis Başkanı, Mogadişu, Somali, Güncel, Haberler

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