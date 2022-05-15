SOKAK HAYVANLARI TEMALI İDEATHON FİKİR MARATONU BAŞLADI - Haberler

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ? Fatih Belediyesi'nin İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Hekimliği Fakültesi desteğiyle düzenlediği sokak hayvanları temalı İdeathon Fikir Maratonu başladı. Maratonla sokak hayvanlarının ihtiyaç duyduğu çözümleri yenilikçi fikri olan gençlerle beraber geliştirmek amaçlanıyor.

Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Sokak Hayvanları İdeathon'unda 157 başvuru arasından ön elemeyi geçen 97 genç yarışıyor. Toplamda 30 takım ve 28 bireysel katılımcının olduğu maratonda 'beslenme, toplama, tedavi, bakım, saldırgan, tehlikeli ırk, kayıt ve takip' gibi konularda fikir geliştirilmesi bekleniyor.

DERECEYE GİRENLERE 22 BİN 500 LİRA ÖDÜL VERİLECEK

Geliştirdiği fikriyle dereceye girenlere 22 bin 500 lira ödül verilecek. Ayrıca kabul gören projeler Fatih Belediyesi Tarafından hayata geçirilecek. Maratonun açılış konuşmasını yapan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, 'Bu anlamlı etkinliğin şehrimiz ve masum canlarımız adına güzel sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Bundan önceki İdeathonumuzu19-20 Mart 2022'de, gerçekleştirdik. İki gün boyunca süren maratonda 50 takım yarıştı ve sosyal konularda, birbirinden farklı birçok proje geliştirildi. Hepinizin bildiği gibi, İstanbul, dünyada en fazla sokak hayvanı barındıran şehirlerin başında geliyor. Bilhassa, kedilerle, kedi sevgisiyle özdeşlemiş bir şehirde yaşıyoruz. Yurt dışından gelen misafirlerin dikkatlerini ilk çeken şeylerden biri, İnsanımızın sokak hayvanlarıyla kurduğu diyalog, sokak hayvanlarına gösterdiğimiz sevgi oluyor. Biz, Fatih Belediyesi olarak İlçemizdeki binlerce sokak hayvanının, sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaşaması için elimizden ne geliyorsa yaptık, bundan sonra da yapacağız' dedi.

'FİKİR MARATONLARININ TÜREVLERİ OLAN BAŞKA ORGANİZASYONLAR DÜZENLEYECEĞİZ'

Sokak hayvanlarının da belediye başkanı olduğunu belirten Turan, 'İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesiyle ortaklaşa hazırladığımız bu İdeathon'u şehrimizdeki tüm canların sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini temin etmek, bu doğrultuda, verilen hizmetlerin sürdürülebilir yöntemler eşliğinde çok daha iyi seviyelere taşınmasını sağlamak niyetiyle düzenledik. Fikir maratonumuza 157 başvuru oldu, 97 kişi ön elemeyi geçerek yarışmaya hak kazandı. İdeathon'da toplam 30 takım ve 28 bireysel katılımcı yarışacak. Fikir maratonlarının türevleri olan başka organizasyonlar düzenleyeceğimizin müjdesini de gençlerimizle paylaşmak istiyorum' diye konuştu.

PROF. DR. KAŞIKÇI: GENÇLER FİKİR ÜRETECEK BİZE DE ÇÖZÜM OLARAK DÖNECEK

Projenin önemine vurgu yapan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güven Kaşıkçı ise 'Projenin güzel düşünülmüş doğru bir iş olduğunu düşünüyorum. Katılımcılar da çok heyecanlı gözüküyor, başarılı olacaklarından da eminim. Gençler fikir üretecek bize de çözüm olarak dönecek. Fatih Belediyesi'nin bu konuda önce olmasını da önemsiyorum. Umarım ülkeye yayılır. Çünkü sokak hayvanlarına yönelik çözüm noktasında büyük uğraşlar var ama kolay değil. Bu konu üzerine yıllardır birçok toplantı yapıldı, paneller düzenlendi. Çözüm noktasında sadece tedavi ve kısırlaştırmaya yönelik bir şeyler yapıldı. Koruma konusunda henüz yeterli bir adım atılamadı. Dolayısıyla bu maratonu düşünen arkadaşları tebrik ediyorum. Mesleğimiz için çok önemli inşallah iyi sonuçlar çıkacaktır. Katılımcılara başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel