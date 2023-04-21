Sokağa inen AK Partili adaydan ilginç sözler: Büyüt büyüt, öv beni biraz öv

Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdürlüğü görevinden istifa ederek AK Parti'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler dikkat çekti. Şehir merkezine scooter ile gelen Baykan bir tezgahın arkasına geçerek, "Bebelere balon" diye seslendi. Bir vatandaşın, "Sen Konyaspor'da değil miydin abi?" sorusuna, "Gençlik Spor Genel Müdürüydüm ben Ankara'da. İl değil abi genel genel, büyüt büyüt! Öv beni biraz öv" diye yanıt verdi.

Türkiye seçim atmosferine iyiden iyiye girerken, milletvekili adayları da saha çalışmalarını hızlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü görevinden istifa edip AK Parti'den Konya Milletvekili Adayı olan Mehmet Baykan'ın vatandaşlarla bir araya geldiği anlarda ilginç diyaloglar ortaya çıktı.

"SCOOTER İLE GELDİ

Twitter hesabından seçim çalışmalarına ait görüntüleri paylaşan Mehmet Baykan, Konya şehir merkezindeki Bedesten Çarşısı'na scooter ile geldi. Baykan bir vatandaşa, "Sen oy vermezsen bir kişi eksiğiz, söz ver" dedi. Bunun üzerine vatandaş ise, "Ama sende bana her konu da yardımcı olacaksın" yanıtını verdi.

"KAŞIMIZLA NİYE OYNUYORSUN ARKADAŞ?"

Duran bir motosiklete binip kalabalığa, "Yolu açın" diye seslenen Baykan, seçim broşüründe yer alan fotoğrafının karalandığını görünce, "Kaş, göz yapmışlar. Tamam üç hilal olsun da kaşımızla niye oynuyorsun arkadaş?" şeklinde konuştu.

"ÖV BENİ BİRAZ ÖV"

Baykan'ın ilginç anları bununla sınırlı kalmadı. Üzerinde balon bulunan bir tezgahın arkasına geçen Baykan, "Bebelere balon" diye bağırdı. Baykan'a bir vatandaş "Sen Konyaspor'da değil miydin abi?" diye sordu. Baykan ise "Gençlik Spor Genel Müdürüydüm ben Ankara'da. İl değil abi genel genel, büyüt büyüt! Öv beni biraz öv" şeklinde yanıt verdi.